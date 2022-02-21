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Керівництво Росії на Радбезі розглядає визнання “Л/ДНР” та ймовірне вторгнення

21/02/2022 17:01

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На засіданні Ради безпеки Російської Федерації у Москві під головуванням президента Володимира Путіна вище військово-політичне керівництво РФ обговорює ескалацію на сході України, можливі рішення Москви та ймовірне визнання незалежності “ДНР” і “ЛНР”.

Про це у понеділок, 21 лютого, повідомляє телеграм-канал урядового інформагенства РИА “Новости”.

Крім іншого, російське керівництво заявляє про можливість появи тактичної ядерної зброї в розпорядженні України, а також неможливість подальшого розв’язання кризи в рамках Мінських домовленостей.

При цьому за даними російського телеканалу “Дождь” із посиланням на візуальне спостереження за будинком міністра оборони РФ Сергія Шойгу, засідання Радбезу Росії відбулося ще 5 годин тому (тобто транслювалося не в прямому ефірі, а в запису).

Тож можливо, що рішення вже ухвалене.

“Мета сьогоднішнього засідання Радбезу – визначити кроки по Донбасу, маючи на увазі й звернення ДНР та ЛНР із проханням визнати їхній суверенітет“, – заявив Путін на початку засідання.

Він наголосив, що “питання визнання ДНР і ЛНР тісно пов’язане з глобальними проблемами забезпечення безпеки у світі та Європі зокрема”.

Також президент РФ заявив, що “якщо Україна буде прийнята в НАТО – загрози для Росії зростуть у багато разів”.

Як зазначив у своєму виступі заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв (колишній прем’єр-міністр та президент Росії), “визнання ДНР та ЛНР залишиться єдиним виходом для Москви, якщо ситуація піде за негативним сценарієм”.

Він заявив, що “Донбас не потрібен Україні, його там використовують як розмінну карту”, і що “нинішньому режиму в Україні не потрібне виконання Мінських угод, оскільки це перешкоджатиме переобранню Зеленського [на другий термін]”.

Своєю чергою, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що “на території України може з’явитись тактична ядерна зброя, у тому числі на комплексах “Точка-У”.

“Україна значно більше можливостей у плані ядерної зброї, ніж Іран та Північна Корея. За часів СРСР там були умови для створення ядерної зброї, там є фахівці та технології”, – зауважив Шойгу.

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