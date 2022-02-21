Данілов спростував кремлівський фейк про обстріл прикордонного пункту ФСБ у Ростовській області з території України

Російські пропагандисти заявили, що військові Збройних сил України начебто обстріляли прикордонний пункт ФСБ РФ у Ростовській області, розташований за 150 м від кордону.

Снаряд, що повністю зруйнував будівлю, нібито випустили вранці в понеділок, 21 лютого.

Як передає “Новинарня“, так звані росЗМІ навіть поширили відео, де показали зруйнований пункт пропуску.

Проте згаданий об’єкт інфраструктури більше схожий на покинуту лісову хатину, біля якої притулили російський триколор.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна не має жодного стосунку до “обстрілів”, про які заявляє російська сторона, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у випадку, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо обстріли, ми до цих обстрілів не маємо ніякого стосунку. Ми попереджали, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити все що завгодно, і ми до цього готові”, – сказав він, відповідаючи на запитання щодо заяв Росії про обстріли з боку України, зокрема пункту пропуску в Ростовській області.

Данілов наголосив, що українська влада цілком розуміє, що відбувається з безпекою, і готова до викликів, а також зазначив, що спровокувати Україну на активні дії не вийде.

“РосЗМІ розганяють чергову “сенсацію” про буцімто знищення українською артилерією ̶с̶а̶р̶а̶ю̶ прикордонного пункту ВС РФ у Ростовській області. Ми тут подивилися і не побачили різниці. А якщо більш серйозно, то Україна вже неодноразово заявляла, що дотримується Мінських домовленостей і не відкриває вогонь по чужій території. До того ж це вже не перший подібний фейк від росіян”, – прокоментували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

РБК російське повідомляє, що “снаряд выпущенный из Украины” прилетів у пункті поряд із Хутором Щербаково. Ось де він. То може пушилінські бойовики і стріляють в бік Росії, але від нас би не долетіло, враховуючи те, що заборонена мінськими угодами зброя відведена pic.twitter.com/JOm5sMThZ8 — Oksana Kovalenko (@superumka) February 21, 2022

“РБК” російське повідомляє, що “снаряд выпущенный из Украины” прилетів у пункті поряд із Хутором Щербаково. Ось де він. То може пушилінські бойовики і стріляють в бік Росії, але від нас би не долетіло, враховуючи те, що заборонена мінськими угодами зброя відведена”, – написала журналістка Оксана Коваленко.

Щоб краще було зрозуміло, домалювала червоним лінію розмежування. Ліворуч від неї стоять наші військові, праворуч – проросійські бойовики pic.twitter.com/SyuxWhXoV9 — Oksana Kovalenko (@superumka) February 21, 2022

Згодом у Державній прикордонній служби України вказали, що заява ФСБ РФ про обстріл з території України, внаслідок чого зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів РФ – відверта провокація.

“Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км. Наголосимо, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило”, – йдеться в повідомленні.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

Об’єднані сили наголошують, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, і такими діями намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців.

Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окремо наголосив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України. Після 17 лютого такі провокації відбувалися неодноразово.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширили записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол”, затримання цих “диверсантів” тощо.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух біля владної установи, без жертв. Пропагандисти заявили, що підірвано авто “начальника народної міліції ДНР” Дениса Синенкова.

Того ж дня ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ. 21 лютого росіяни зняли ще одну постановку з “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

За назвою папки в комп’ютері визначили імовірну назву операції вторгнення – “Бросок мангуста”.

20 лютого стало відомо, що бойовики “ДНР” у Донецьку інсценували “штурм будинку з укроДРГ”, а потім видали його за “жертву обстрілу з боку ЗСУ”.

Бойовики “ЛНР” поширили фейк про вихід “українських диверсантів” до села Піонерське, артобстріл його з боку ЗСУ та смерть там двох цивільних.

Також окупанти заради обвинувачення України обстріляли Луганськ та влаштували ще кілька обстрілів і підривів на своїй території, обвинувачуючи в цьому ЗСУ.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ, “військові злочини” українських військ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу.

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