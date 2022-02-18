Росія зірвала екстрене засідання ТКГ

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Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на сході України не відбулося через відмову Російської Федерації.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці УкрТКГ.

“Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони”, – мовиться в дописі.

Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування “для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв”.

Контекст

Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 17:00 заявили про 53 порушення режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 41 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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