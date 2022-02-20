Росія йде за спланованим сценарієм вторгнення, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння у зв’язку з повідомленнями про те, що війська Росії та Білорусі продовжать спільні військові навчання після запланованої дати закінчення.

Про це він розповів в ефірі CNN в неділю, пише “Європейська правда“.

“Це свідчить про те, що розроблений сценарій, який я виклав на Раді Безпеки ООН минулого тижня – про те, що Росія намагається створити серію провокацій як виправдання для агресії проти України – рухається вперед“, – сказав Блінкен.

“Ми це бачили протягом останніх кількох днів. Тепер вони виправдовують продовження “навчань” (у лапках), про які вони казали, що зараз закінчаться. Продовження цих “навчань” на невизначений термін через ситуацію на сході України – яку вони ж і створили, продовжуючи нагнітати напруженість”, – очільник Держдепу.

Блінкен зазначив, що Росія “за останні місяці наростила сили біля кордонів України від 50 000 до 100 000, а зараз – до[військовослужбовців]”.

“Так що все це, поряд зі сфабрикованими операціями, які ми бачили на вихідних, свідчить про те, що викладений нами сценарій рухається вперед”, – сказав він.

Блінкен також нагадав, що планує наступного тижня зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим – “за умови, що до того часу Росія не вторгнеться в Україну“.

Держсекретар зазначив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним “у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні”.

Блінкен також запевнив, що США продовжать намагання переконати Москву відмовитися від вторгнення в Україну.

“Ми вважаємо, що президент Путін ухвалив рішення. Але поки танки не покотяться, а літаки не полетять, ми використовуватимемо будь-яку можливість щохвилини, щоб подивитися, чи зможе дипломатія все ще відмовити президента Путіна”, – зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.

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