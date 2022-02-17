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Україна хоче миру, але в разі ескалації з боку Росії захищатиметься, – постпред України при ООН

17/02/2022 20:41

Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту, але в разі ескалації з боку Російської Федерації Україна захищатиме себе.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це в четвер, 17 лютого, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

“Україна залишається відданою мирному вирішенню російсько-українського конфлікту політичними дипломатичними засобами. Україна хоче миру, безпеки та стабільності не лише для себе, але також для всієї Європи. Водночас я повторюю, що в разі вибору Росією ескалації Україна захищатиме себе”, – сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Постпред зазначив, що, вивчаючи уроки історії, Україна закликає Росію облишити її тривалу стратегію стосовно України, що базується на погрозах та використанні сили проти територіальної цілісності України.

Раніше під час свого виступу на Радбезі ООН державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія шукає привід для повномасштабного вторгнення в Україну і назвав варіанти подій, після яких може початися наступ.

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Україна

Україна хоче миру, але в разі ескалації з боку Росії захищатиметься, – постпред України при ООН

Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту, але в разі ескалації з боку Російської Федерації Україна захищатиме себе. Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це в четвер, 17 лютого, заявив постійний представник...

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