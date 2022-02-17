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Скандальна юристка Монтян як “свідок Росії” виступила перед Радбезом ООН зі звинуваченнями України і Заходу

17/02/2022 19:03

До засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому реалізації “мінських домовленостей”, Російська Федерація залучила як “свідка” скандальну київську юристку Тетяну Монтян.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує “Главком”.

Під час онлайн-виступу Монтян скайпом із Єгипту озвучувала звичні російські наративи, називаючи Україну “маріонеткою Заходу”.

Вона звинувачувала “колективний Захід” у намаганнях спровокувати війну “з Росією на території України”.

“Інших цілей у Заходу немає, тільки організувати цю війну. Якби це було не так, Захід давно би примусив Україну виконувати “мінські угоди”, – заявила проросійська діячка.

Монтян повторила тези російської пропаганди, мовляв, Україна “вбиває мирне населення Донбасу”, – дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю, і артилерійські обстріли відбуваються лише в один бік.

Вона заявила, що неодноразово відвідувала окуповані території Донбасу та нібито “бачила це на власні очі”.

За її словами, 17 лютого саме ЗС України завдають артударів по мирній території ОРДЛО (що також не відповідає дійсності).

На завершення свого виступу Монтян заявила про майданівський “переворот” в Україні та закликала “колективний Захід” до “примушення України виконувати мінські домовленості, або припинити “повторювати тезу про їх безальтернативність”.

Адвокат Тетяна Монтян відома своїми радикально проросійськими переконаннями, неодноразовими візитами на територію окупованих Донеччини та Луганщини, дружбою з деякими ватажками бойовиків.

Контекст

Видання “Спротив. Інфо” ще вранці 17 лютого інформувало, що Тетяну Монтян планують залучити до провокації в ООН за погодженням з так званим “МЗС ДНР”.

“Знаючи “ангельський” характер цієї пані та її специфічний стиль спілкування, виступ прогнозовано буде не нудним, оскільки сценарій готувався пропагандистами Кремля. Тому так звані “республіканські ЗМІ” вже готуються до показового шоу Монтян”, – ішлося в повідомленні.

Монтян вже не раз брала участь в інформаційно-психологічних спецопераціях ГРУ РФ, поширюючи дезінформацію та маніпуляції як щодо України, так і щодо її зарубіжних партнерів.

Натомість 17 лютого вже до 16:00 штаб ООС повідомив про 40 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в ОРДЛО, переважно з важкої артилерії, як на Луганському, так і на Донецькому напрямках.
При цьому бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, однак ворожа пропаганда заявляла, нібито це ЗСУ “розбомбили” дитсадок “на території ЛНР”.

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Україна

Скандальна юристка Монтян як “свідок Росії” виступила перед Радбезом ООН зі звинуваченнями України і Заходу

До засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому реалізації “мінських домовленостей”, Російська Федерація залучила як “свідка” скандальну київську юристку Тетяну Монтян. Про це в четвер, 17 лютого, інформує “Главком”. Під час...

Війна з Росією

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