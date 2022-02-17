Україна звернулася до Радбезу ООН через крок Росії до визнання ОРДЛО

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Україна ініціювала обговорення у Раді безпеки ООН через заклик Держдуми РФ до президента Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених “республік” на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.

Розглянути це питання пропонують у четвер, 17 лютого.

“Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. “ЛДНР”, яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого”, – написав Дмитро Кулеба.

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. «ЛДНР», яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022

Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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