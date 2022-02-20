Російські війська залишаються в Білорусі і після завершення навчань “Союзна рішучість-2022”

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Хоча навчання “Союзна рішучість-2022” закінчилися, російські війська залишатимуться в Білорусі через існуючі виклики.

Як передає “Новинарня“, це випливає із заяви міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, опублікованої на сайті МО РБ в неділю, 20 лютого.

“У зв’язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити“, – заявив генерал-лейтенант Хренін.

Він зазначив, що в ході подальшої “перевірки” “ретельно опрацюватимуть етапи оборони Союзної держави, які не були охоплені з таким ступенем деталізації навчальними питаннями попереднього періоду перевірки”.

“Загалом, її спрямованість залишиться незмінною – вона має забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів”, – сказав міністр.

“На території суміжних держав створено численні угруповання військ та сил. У тому числі – треті країни. Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО з 7 до 5 діб на випадок так званої «ескалації» ситуації в Україні”, – також сказав глава МО РБ.

“Сусідні з нами країни в екстреному позаплановому порядку «накачуються» найсучаснішою зброєю. При цьому пріоритет надається сучасним наступальним засобам. Модернізовано об’єкти військової та транспортної інфраструктури. Кратно зросла чисельність проведених поблизу кордонів Союзної держави незрозумілих для нас навчань та операцій. Очевидна і їхня спрямованість проти Росії та Республіки Білорусь.

У свідомість західного обивателя міцно впроваджено думку про неминучість війни зі «східними сусідами». При цьому у мілітаристських устремліннях звинувачують Російську Федерацію та Республіку Білорусь”, – сказав Хренін.

Крім того, він наголосив, що “Захід відмовляється сприймати позначені Росією «червоні лінії» в архітектурі безпеки Європи, які є актуальними і для білорусів”.

“З усього вищесказаного логічно випливає один висновок – у Європі дуже запахло порохом. Її цілеспрямовано підштовхують до війни”, – підсумував міністр оборони Білорусі.

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Передісторія

Спільні військові навчання “Союзна рішучість-2022” РФ та РБ тривали в Білорусі з 10-го до 20 лютого.

Вони викликали занепокоєння в контексті нарощування кількості російських військ на кордонах України та побоювання потенційного вторгнення зокрема і з Білорусі.

Ішлося про те, що в навчаннях з Білоруссю беруть участь близько 30 тисяч російських військових, які увійшли на територію РБ. Офіційно повідомляли, що в Білорусь стягнули російські системи ППО С-400 “Тріумф”, дивізіон комплексів ППО малої дальності “Панцир-С”, багатоцільові винищувачі четвертого покоління Су-35 та штурмові літаки Су-25СМ.

Навчання “Союзна рішучість-2022” проводили нібито з “метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави”.

Легенда навчань визначає дві сторони супротивників, фактично блок РФ та РБ і з іншого боку – Україна, Польща, Литва (“Республіка Полісся” та “Північна Федерація” проти західної коаліції “Няріс”, “Поморія”, “Клопія” та підконтрольні їм “терористичні організації”).

Практичні дії військ відбувалися на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на інших ділянках території Білорусі. Також були задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

У НАТО заявляли, що ці спільні навчання знаменують собою найбільше стягнення військ Росії до Білорусі з часів холодної війни.

На цьому тлі 19 лютого президент Росії Володимир Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко із ситуаційного центру в Кремлі спостерігали за пусками балістичних ракет – військовими навчаннями в Росії за участю сил ядерної тріади.

Зі США заявляли про високу ймовірність російського вторгнення на територію України з 16 лютого. 18 лютого президент Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

У ці ж дні Росія почала збройну ескалацію на Донбасі. 17 і 18 лютого, в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, з них більшість – із важкої артилерії.

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