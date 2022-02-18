У Білорусі зник недавно зведений понтонний міст через Прип’ять, – CNN

У Білорусі зник понтонний міст через річку Прип’ять, зведений за кілька кілометрів від українського кордону.
Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на супутникові фото і джерела, ознайомлені з цією темою.
Напередодні повідомлялося, що західна розвідка і військові чиновники уважно стежили за будівництвом як частиною інфраструктури, яку Російська Федерація створює напередодні можливого вторгнення.
Супутникові знімки від Maxar і Planet Labs свідчили, що міст звели вночі 15 лютого. Але до 17-го мосту вже не було.
New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y
— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022
Поки незрозуміло, чому побудували міст чи демонтували його. За даними CNN, ймовірно, міст використовувався у рамках військових навчань у Білорусі, або ж російські чи білоруські сили уже перемістили технічні засоби через нього і більше не мали такої потреби.
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