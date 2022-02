У Білорусі зник недавно зведений понтонний міст через Прип’ять, – CNN

У Білорусі зник понтонний міст через річку Прип’ять, зведений за кілька кілометрів від українського кордону.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на супутникові фото і джерела, ознайомлені з цією темою.

Напередодні повідомлялося, що західна розвідка і військові чиновники уважно стежили за будівництвом як частиною інфраструктури, яку Російська Федерація створює напередодні можливого вторгнення.

Супутникові знімки від Maxar і Planet Labs свідчили, що міст звели вночі 15 лютого. Але до 17-го мосту вже не було.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022