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Лукашенко припустив можливість визнання “ЛДНР”

17/02/2022 13:54

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може визнати незалежність так званих “ДНР” і “ЛНР”.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує “РИА Новости”.

За його словами, рішення про визнання незалежності так званих “ДНР” і “ЛНР” буде спільним із Росією та взаємовигідним.

“Ми домовимося з Володимиром Путіним, як нам вчинити, щоб було краще і для Росії, і для Білорусі, але це буде спільне рішення”, – заявив Лукашенко.

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Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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