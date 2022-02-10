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У Білорусі стартували 10-денні навчання з РФ “Союзна рішучість-2022”

10/02/2022 12:41

Росія та Білорусь у четвер розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.

Про початок навчань повідомляється на сайті Міноборони Росії.

Спільні російсько-білоруські навчання “Союзна рішучість-2022” проводяться з “метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави”, йдеться у повідомленні російського відомства.

Легенда навчань визначає дві сторони супротивників. З одного боку – “Республіка Полісся” та “Північна Федерація”, з іншого боку – західна коаліція, куди увійшли “Няріс”, “Поморія”, “Клопія” та підконтрольні їм “терористичні організації”.

Практичні дії військ відбуваються на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на окремих ділянках території Білорусі. Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

У ході навчань виконуються заходи щодо посилення охорони державного кордону “для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника”.

Очікується, що в навчаннях з Білоруссю візьмуть участь близько 30 тисяч російських військових. Офіційно повідомлялося, що для навчань в Білорусь стягнено системи ППО С-400 “Тріумф”, дивізіон комплексів ППО малої дальності “Панцир-С”, багатоцільові винищувачі четвертого покоління Су-35 та штурмові літаки Су-25СМ.

НАТО заявляє, що ці спільні навчання знаменують собою найбільше стягнення військ Росії до Білорусі з часів холодної війни.

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