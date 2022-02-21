Рада федерації 22 лютого може схвалити використання військ РФ в Україні, – ЗМІ

Рада федерація РФ. Ілюстративне фото

На засіданні верхньої палати Федеральних зборів РФ 22 лютого російська влада може схвалити рішення Путіна про використання військ за межами країни – в Україні.

Як передає “Новинарня“, таке припущення останніми днями роблять різні російські ЗМІ, зокрема інформаційно-аналітична агенція “Росбалт“.

“Тривоги додає рішення призначити на вівторок, 22 лютого, пленарне засідання Ради Федерації, якого раніше не було у графіку весняної сесії верхньої палати парламенту. І хоча офіційно на порядку денному є законопроект про підвищення пенсій ветеранам військової служби, розмови зараз точаться лише про одне — сенаторів екстрено збирають, щоб вони дали дозвіл на використання російських військ за межами РФ (згідно з Конституцією, це входить у повноваження саме Радфеду)”, – пише видання.

Оцінюючи ескалацію на Донбасі, яка більше нагадує “справжню війну”, масштабні військові навчання в РФ і Білорусі, евакуацію цивільних з ОРДЛО до Росії тощо, “Росбалт” робить висновок про подібність цієї ситуації до “подій, які передували війні в Південній Осетії 2008 року”.

“Тоді влада в Цхінвалі приблизно за тиждень до початку військових дій теж почала евакуацію дітей, а потім і іншого населення на територію Росії, до «братської» Північної Осетії. Ну а 8 серпня почалася військова фаза конфлікту з Грузією, що закінчилася знищенням більшої частини військового потенціалу цієї країни”, – ідеться в публікації.

Як відомо, відповідно до пункту “г” частини 1 статті 102 Конституції РФ, до ведення Ради федерації належить вирішення питання про можливість використання збройних сил РФ за межами території Росії.

На цій підставі 1 березня 2014 року президент РФ Володимир Путін спрямував до “сенату” пропозицію затвердити введення російських військ у Крим, і того ж дня Рада федерації на позачерговому засіданні прийняла постанову про використання ЗС Росії на території України.

Як інформувала “Новинарня“, 20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вважає недоречними припущення про повномасштабний напад Росії “завтра-післязавтра”, адже ЗС РФ не сформували ударного угруповання біля кордонів.

Водночас Резніков також зазначив, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого буде розглядатися українське питання: “…У них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь “цікаві” дурнувасті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим”, – сказав міністр.

Раніше спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін повідомив, що Державна дума на своєму найближчому пленарному засіданні, наміченому на вівторок, 22 лютого, обговорить ситуацію, пов’язану з загостренням ситуації на Донбасі та реакцією Заходу.

Нагадаємо, 15 лютого Державна дума проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати “незалежними” окуповані райони України ОРДЛО. Речник Путіна заявив, що президент взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання “незалежності” так званих “ДНР” і “ЛНР”, але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення. Президент Путін пообіцяв по 10 тис. рублів кожному евакуйованому з ОРДЛО до Росії.

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