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Президент оголошує призов резервістів

22/02/2022 22:57

Президент Володимир Зеленський заявив, що підпише указ про призов військовослужбовців резерву через збільшення військової загрози з боку Росії.

Про це він сказав у спеціальному відеозверненні ввечері у вівторок, 22 лютого.

“Мною як Верховним Головнокомандувачем видано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву“, – сказав Зеленський, не уточнивши, про яку з черг ідеться – ОР-1, ОР-2 чи обидві.

“Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці”, – зазначив він.

Перед цим президент заявив, що зараз немає потреби в оголошенні загальної мобілізації.

“Нам потрібно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування”, – зауважив він.

Він додав, що за рішенням головнокомандувача Збройних сил України найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів тероборони.

Глава держави нагадав про кроки Росії щодо ОРДЛО 21-22 лютого та заявив, що цими рішеннями “Росія в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей”.

Зеленський зазначив, що Україна прагне організувати саміт лідерів країн-членів Радбезу ООН спільно з очільниками Туреччини та Німеччини. За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже підтвердив готовність до участі в такому заході.

Він перелічив свої останні перемови з лідерами інших країн та згадав про вже запроваджені ними санкції.

Також він заявив про “запуск програми економічного патріотизму”.

“Зараз всі політики, всі партії одного кольору – синьо-жовтого”, – додав він.

доповнюється

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