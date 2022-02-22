За добу на фронті нарахували 84 обстріли, двоє військових загинули, 18 – поранені і травмовані

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Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких – обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 84 порушення, 64 з яких – обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 18 – отримали поранення та бойові травмування різної ступені важкості.

Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил у вівторок, 22 лютого.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі ТАЛАКІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПІЩЕВИК – з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів ВОДЯНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

МЕМРИК – з артилерії калібру 152 мм.

Три рази СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів ЩАСТЯ – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЧЕРМАЛИК – з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази КАМ’ЯНКУ – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Три рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі НОВОСЕЛІВКА – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі НОВОМИХАЙЛІВКУ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі ЛОПАСКИНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Три рази ГНУТОВЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометі та стрілецької зброї.

Двічі ВРУБІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.

ПАВЛОПІЛЬ – з станкових протитанкових гранатометів.

Три рази ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази ПІСКИ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

МИКОЛАЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм.

СТАРОГНАТІВКА – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.

НЬЮ ЙОРК – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі НОВОТОШКІВСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

МАЙОРСК – з артилерії калібру 122 мм.

ШУМИ – з мінометів калібру 82 мм.

ПІВДЕННЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СЛАВНЕ – з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази НОВОГНАТІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

НЕВЕЛЬСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих”, – повідомили в штабі.

За поточну добу, 22 лютого, станом на 7:00, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

ЩАСТЯ – з станкових автоматичних гранатометів.

Двічі МАРІУПОЛЬ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, вночі в ОРДЛО зайшли регулярні війська Російської Федерації.зайшли регулярні війська Російської Федерації.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення. Президент Путін пообіцяв по 10 тис. рублів кожному евакуйованому з ОРДЛО до Росії.

У виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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