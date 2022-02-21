На Донеччині від артобстрілу загинули десантники 95-ї бригади Ігор Демидчук та Олександр Стельмах

На фронті від артилерійського російського обстрілу українських позицій загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Імена загиблих назвала пресслужба військової частини увечері в понеділок, 21 лютого.

Зазначається, що обстріл стався 21 лютого близько 16.10.

“Отримали поранення несумісні з життям військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович. Командування та особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих десантників!”, – йдеться в повідомленні.

За даними “Новинарні“, Демидчук і Стельмах – четверта і п’ята бойові втрати Збройних сил України в лютому.

13 лютого від поранення, отриманого у грудні внаслідок пострілу снайпера в районі ДАПу, у шпиталі помер Сергій Іващенко з 21 омпб “Сармат” 56 омпбр.

19 лютого під мінометним обстрілом у районі селища Миронівського загинув військовослужбовець 30 омбр капітан Антон Сидоров.

Внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині вдень 19 лютого загинув 34-річний солдат Денис Кононенко.

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