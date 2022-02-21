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Унаслідок обстрілу Зайцевого загинули двоє українських військових, – Нацполіція

21/02/2022 19:31

Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, двоє українських військових загинули та четверо військових ЗСУ поранені.

Цифри назвали увечері пресслужби ООС та Національної поліції.

Так, у зведенні пресцентру ООС зазначається, що внаслідок обстрілів четверо військових отримали осколкові поранення та знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості.

Наголошується, що з усіх пострілів 45 були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Нацполіція повідомила, що станом на 18:30 відомо про двох загиблих внаслідок обстрілу селища Зайцеве.

Також зазначається, що загалом за добу внаслідок обстрілів вісім населених пунктів регіону – а це близько 43000 жителів – залишилися без електропостачання та/або води.

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