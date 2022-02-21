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В ООС підірвався український військовий. Стан важкий

21/02/2022 17:51

У районі проведення операції Об’єднаних сил отримав важке поранення український військовослужбовець внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йшлося на вечірньому брифінгу щодо оперативної інформації в районі проведення операції Об’єднаних сил у понеділок, 21 лютого.

Зазначається, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан здоров’я українського захисника – задовільний.

“Ще один воїн отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Стан його здоров’я важкий. Обом військовослужбовцям надана необхідна медична допомога та проведена евакуація до лікувальних закладів”, – йдеться в повідомленні.

ДОПОВНЕНО. У зведенні станом на 17:00 ішлося про чотирьох поранених воїнів ЗСУ з початку доби.

“Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості”, – сказано в повідомленні.

За цими даними, станом на 17-ту годину з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких – обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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