Російські окупанти на Донбасі поранили українського воїна

Фото: Стас Козлюк/"Новинарня"

Від початку поточної доби, станом на 9:00, на фронті зафіксовано вісім порушень “режиму тиші” з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок обстрілу поранення отримав один український військовий.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 21 лютого, про це заявив на брифінгу начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук.

“Всі вони (обстріли, – “Н”) зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Ворог задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібром 120 мм та 82 мм”, – сказав він.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан здоров’я захисника задовільний“, – повідомив Ковальчук.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень. Із них 72 – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав осколкове поранення.

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