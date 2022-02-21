За чотири дні окупанти пошкодили понад сотню будинків біля лінії розмежування

Пошкоджений будинок у селі Побєда, під Мар'їнкою Донецької області. Фото: Євген Каплін/Facebook

Поблизу лінії розмежування на сході України за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння цивільних мешканців.

Про це повідомив керівник Гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін у фейсбуці.

“Із початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення”, – написав він.

Він також повідомив, що за минулу ніч (на 20 лютого) та неділю внаслідок обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних мешканців: у Новогнатівці – 14, Побєді – чотири, а також по одному будинку в населених пунктах Славне, Південне, Малинове, Луганське.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень. Із них 72 – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав осколкове поранення.

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