Окупанти на Донеччині обстріляли з важкої артилерії село за 30 км від лінії фронту

Село Мемрик. Ілюстративне фото

Російсько-терористичні війська обстріляли зі ствольної артилерії село Мемрик, розташоване приблизно за 27 кілометрів від зони бойових дій на Донеччині.

Про це повідомляє “Новинарня” з посиланням на ранкові зведення пресцентру Об’єднаних сил.

“За поточну добу(…) російсько-окупаційні війська обстріляли (…) МЕМРИК – з артилерії калібру 152 мм. (…) Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – ішлося в повідомленні ООС станом на 7:00.

Потрібно наголосити, що село Мемрик у Покровському районі Донецької області, засноване у ХІХ столітті менонітами, востаннє фігурувало в повідомленнях про події в зоні АТО/ООС ще 2014 року. Воно розташоване в глибокому тилу. Від Донецька по трасі це село відділяють населені пункти Піски, Первомайське, Нетайлове, Карлівка і Галицинівка.

Імовірно, цей обстріл пов’язаний зі спробами окупаційних військ уразити тилові військові склади підрозділів ЗС України в зоні ООС.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь. При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

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