Путін заявив, що Росія визнала і “конституції” “Л/ДНР”, де закріплені їх межі по всій території Донеччини і Луганщини

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що його держава визнала і “конституції” так званих “Л/ДНР”, в яких закріплені їх кордони по всій території Донецької і Луганської областей.

Про це у вівторок, 22 лютого, інформує російська агенція “РИА Новости”.

“Ми визнали незалежність цих “республік”, а це значить, ми визнали всі їх фундаментальні документи, в тому числі і “конституцію”. А в “конституціях” прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були в складі України”, – сказав Путін.

Водночас глава Кремля зазначив, що “більш точні кордони повинні бути окреслені під час переговорів представників “двох республік” з Україною”.

“Ми розраховуємо, що всі спірні питання будуть вирішені під час переговорів між теперішньою київською владою і керівництвом цих “республік”, – вважає Путін.

Також він заявив, що “на жаль, зараз це неможливо, адже там досі продовжуються бойові дії, і ба більше, вони мають тенденцію до загострення”.

Також глава Кремля розкрив свої вимоги до України. Мовляв, “вирішенням проблеми Донбасу” могла би стати добровільна відмова України від вступу в НАТО.

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Нагадаємо, 21 лютого російський президент Володимир Путін визнав незалежність угруповань “Л/ДНР” та указами схвалив введення російських військ на окупований Донбас. Одразу після цього мешканці Донецька зафіксували рух великої колони бронетехніки через Донецьк до лінії розмежування.

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення. Президент Путін пообіцяв по 10 тис. рублів кожному евакуйованому з ОРДЛО до Росії.

У виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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