Путін розкрив свої вимоги до України

Президент РФ Володимир Путін заявив, що “вирішенням проблеми Донбасу” могла б стати добровільна відмова України від вступу в НАТО.

Про це повідомляє російська урядова інформагенція “РИА Новости”.

“Найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу в НАТО і притримувалася б нейтралітету“, – заявив очільник РФ на брифінгу для журналістів у вівторок, 22 лютого.

“Росія пропонувала розв’язати проблему Донбасу шляхом мирних переговорів та реалізації Мінських домовленостей, але цей пункт втратив свою актуальність”, – відзначив Путін.

Він також знову заявив, що в України “є все, щоб розв’язати всі проблеми з ядерною зброєю”.

“Не вистачає тільки системи збагачення урану, але це питання техніки”, – сказав очільник Росії.

При цьому він наголосив, що “навіть поява в Україні тактичної ядерної зброї – це стратегічна загроза для Росії”.

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Як писала “Новинарня“, у виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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