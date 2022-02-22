“Мета одна – мир в Україні”. Зеленський виступив зі зверненням після визнання Путіним “Л/ДНР”

Президент Володимир Зеленський під час виступу в ніч на 22 лютого 2022. Кадр відео

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Президент України Володимир Зеленський виступив із телезверненням до народу після визнання Володимиром Путіним “незалежності” так званих “ДНР” і “ЛНР” та оголошення про введення російських військ на окупований Донбас.

Ролик із записаним виступом президента пресслужба Банкової оприлюднила близько 2-ї години в ніч на вівторок, 22 лютого.

Україна кваліфікує дії РФ як порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, сказав Зеленський.

При цьому президент підкреслив, що вся відповідальність за наслідки про визнання “Л/ДНР” покладається на Росію.

За його словами, визнання незалежності “республік” Росією “може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей і ігнорування рішень в рамках “Норманді”.

“Це підриває мирні зусилля і руйнує переговорні формати”, – заявив він.

Президент також наголосив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року.

“Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє”, – зауважив Зеленський.

Виступаючи на тлі карти України, глава держави зазначив: “За мною Україна у її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими, попри будь-які заяви та дії Російської Федерації”.

Президент пообіцяв говорити всю правду про безпекову ситуацію і додав: “Ми залишаємося спокійними і впевненими у собі. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає”.

“Нікого і нічого не боїмося. Нікому і нічого не віддамо. Ми на своїй землі. За нами – правда. За нами – Україна. Мета одна – мир в Україні”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 21 лютого російський президент Володимир Путін визнав незалежність угруповань “Л/ДНР” та указами схвалив введення російських військ на окупований Донбас.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення. Президент Путін пообіцяв по 10 тис. рублів кожному евакуйованому з ОРДЛО до Росії.

У виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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