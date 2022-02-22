Байден підписав указ про санкції проти “ЛДНР”

Президент США Джо Байден. Фото: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв’язку з визнанням Росією незалежності так званих “ДНР” і “ЛНР”.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

Санкціями заборонені нові інвестиції та фінансова діяльність представників США на території ОРДЛО, ввезення до США будь-яких товарів, послуг чи технологій із цих територій та експорт прямо чи опосередковано товарів, послуг або технологій зі США до ОРДЛО.

В указі йдеться, що визнання Росією ОРДЛО суперечить її зобов’язанням щодо Мінських угод і “створює додаткову загрозу миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України і тим самим є надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США”.

Як писала “ Новинарня “, раніше в

Білому домі анонсували , що президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих “ДНР” і “ЛНР”.

У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету суворих економічних заходів, які США спільно із союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

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Як писала “Новинарня“, увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Ватажок “ДНР”Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

Нагадаємо, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що в разі визнання Путіним окупованих територій Донбасу “незалежними республіками” Євросоюз запровадить санкції проти Росії.

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