Глава дипломатії ЄС обіцяє Росії санкції за визнання “Л/ДНР”

Жозеп Боррель. Фото: пресслужба Європарламенту

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо Російська Федерація визнає дві так звані “республіки” ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Як передає “Європейська правда” в понеділок, 21 лютого, про це Боррель сказав на пресконференції після ради міністрів закордонних справ ЄС.

“Якщо буде анексія, будуть санкції. І якщо буде визнання, я поставлю санкції на стіл, і міністри ухвалять рішення”, – заявив Боррель.

“Майте на увазі, що це за санкційний процес. Згідно з договором, санкції ухвалюються радою міністрів закордонних справ одностайно за пропозицією верховного представника. Це моя відповідальність і я точно запропоную санкційний пакет, який був підготовлений, якщо це станеться”, – додав глава дипломатії ЄС.

Боррель зазначив, що у випадку військової агресії Росії рівень запровадження санкцій залежатиме від того, яким є рівень агресії.

“У нас є підготовлений пакет, але цей пакет має компоненти, які можуть бути запроваджені на різному рівні, залежно від рівня агресії”, – зауважив Боррель.

Раніше сьогодні члени Радбезу РФ публічно висловилися за визнання незалежності окупованих регіонів Донеччини і Луганщини.

Згодом увечері президент РФ Путін визнав “незалежність” терористичних угруповань на тимчасово окупованій території України так званих “Донецької народної республіки” і “Луганської народної республіки”.

Передісторія

Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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