Білий дім: Байден найближчим часом запровадить санкції… проти “Л/ДНР”

Президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх причетних до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – так званих “ДНР” і “ЛНР”.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

“Ми очікували на таке рішення з боку Росії (про визнання самопроголошених “республік” ОРДЛО – Н) і готові негайно реагувати.

Президент Байден невдовзі оприлюднить указ, яке заборонятиме будь-які фінансові, інвестиційні та торговельні й фінансові операції громадян США на, з або в межах територій так званих “ЛНР” і “ДНР”, або з їхніми представниками.

Цей указ також надасть повноваження запроваджувати санкції проти будь-якої особи, стосовно якої буде встановлено факт здійснення будь-якої діяльності на території, контрольованої цими формуваннями”, – зазначається в повідомленні.

У Білому домі пообіцяли розповісти про ще низку рішень, які запровадять через “визнання” Росією незаконних збройних формувань на Донбасі.

Додаткові деталі стосовно запроваджених санкцій передадуть посадовцям Державного департаменту та міністерству фінансів США після підписання президентом Байденом.

У пресслужбі пояснили, що ці санкції не є частиною та не стосуються того пакету жорстких економічних заходів, які США спільно з союзниками та партнерами запланували запровадити проти Росії в разі широкомасштабного вторгнення на територію України.

Як писала “Новинарня“, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що в разі визнання Путіним окупованих територій Донбасу “незалежними республіками” Євросоюз запровадить санкції проти Росії.

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Як писала “Новинарня“, увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Ватажок “ДНР”Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

Нагадаємо, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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