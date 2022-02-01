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Білий дім підтвердив розробку санкцій проти російської еліти на випадок вторгнення в Україну

01/02/2022 12:01

Сполучені Штати Америки готові ввести персональні санкції проти найближчих до Кремля людей в разі вторгнення в Україну.

Цю інформацію офіційно підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу в понеділок, 31 січня.

“Я можу підтвердити, що ми розробили спеціальні пакети санкцій як для російської еліти, так і для членів їхніх родин, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Ці зусилля здійснюються у співпраці з союзниками та партнерами”, – зазначила Псакі, яку цитує пресслужба Білого дому.

Люди, про які мова і які можуть стати підсанкційними, за визначенням Псакі, “входять до найближчого кола Кремля та грають роль в ухваленні урядових рішень, чи, щонайменше, є співучасники дестабілізуючої поведінки Кремля”.

Речниця Білого дому додала, що багато з цих людей мають тісні фінансові звʼязки із Заходом, тож потрапляння під санкції нанесе їм шкоду через звʼязок із західними фінансовими системами.

“Ми розробили конкретні санкціонні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин”, – ще раз підкреслила Джен Псакі.

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