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Нові санкції США зруйнують російську економіку і вплинуть на життя всіх росіян, – NYT

30/01/2022 13:15

Найсміливіші санкційні заходи, якими погрожує президент США Джо Байден для стримування вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку.

Про це пише The New York Times 29 січня.

Заходи впливу на Москву включають санкції проти її найбільших банків і фінансових установ, що неминуче вплине на повсякденне життя росіян.

Зазначається, що анонсовані санкції можуть спричинити обвал рубля, крах фондового ринку Росії та інші форми фінансової паніки, які “зроблять боляче” майже всім росіянам – від мільярдерів та урядовців до звичайних сімей середнього класу. Про це говорить зокрема колишній високопосадовець в офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едвард Фішман.

Відповідно до плану, Вашингтон планує “вибити” опори, на яких тримається вся російська фінансова система.

Водночас NYT припускає, що стратегія США пов’язана з політичними та економічними ризиками, бо швидка та сувора антиросійська реакція, яку обіцяли американські чиновники, може сколихнути інші економіки, особливо в Європі.

Наразі США намагаються сформувати такий набір заходів впливу, який завдасть максимально сильного удару по Росії, водночас стримає економічні ударні хвилі в усьому світі, в тому числі в Сполучених Штатах.

Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити поставки природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

Економіст і автор звіту Атлантичної ради про санкції США проти Росії Андерс Аслунд зазначив, що незважаючи на те, що Росія з 2014 року вживає заходів, щоб менше покладатися на зовнішні запозичення, наслідками анонсованих Вашингтоном санкцій все одно будуть девальвація рубля, потрясіння фондового ринку і замороження торгівлі облігаціями.

Для середньостатистичного росіянина це може означати підвищення цін на харчові продукти, одяг, серйозне зменшення пенсій і знецінення накопичень.

Водночас інше американське видання – The Washington Post – пише, що президент РФ Володимир Путін недооцінив негативні наслідки для Росії, які настануть внаслідок масштабної агресії проти України.

У статті з посиланням на обізнаних посадовців сказано, що розвідка США прийшла до висновку: Путіна дезінформує його власне коло радників. Вони, схоже, не бажають окреслювати російському президенту всі наслідки ініційованої ним війни, з якими зіткнеться його країна.

Американський чиновник, який спеціалізується на темі РФ, зазначив, що ідея Путіна вторгнутися в Україну та будь-яким чином її окупувати, навіть тимчасово, “є надзвичайно амбітною та дещо божевільною”.

“У нього може бути план дуже швидко розгромити українських військових. Але я вважаю, що уроки історії мають навчити його, що (це) не вирішує більшості інших проблем, з якими він зіткнеться”, – зазначив коментатор.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, план санкцій США проти Росії не передбачає відключення від платіжної системи SWIFT.

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