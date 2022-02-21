Європейські лідери про визнання Путіним “Л/ДНР”: Це порушення міжнародного права, реакція буде жорсткою

Очільники Євросоюзу та Єврокомісії назвали визнання “незалежності” “ДНР” та “ЛНР” Росією порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.

У спільній заяві, оприлюдненій на сайті Європейської комісії, президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн “найрішучіше засуджують рішення президента Росії продовжити процес визнання непідконтрольних уряду регіонів Донецької та Луганської областей України як незалежних утворень”.

“Цей крок є грубим порушенням міжнародного законодавства, а також Мінських угод. Європейський Союз реагуватиме санкціями проти тих, хто залучений до цього незаконного акту”, – наголосили європейські керівники.

Вони також запевнили у непохитній підтримці Євросоюзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель окремо прокоментував рішення президента РФ Володимира Путіна визнати ОРДЛО у твітері, назвавши його “грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод”.

“Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю”, – написав Мішель.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS — Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022

Рішення Путіна про визнання “незалежності” самопроголошених “республік” Донбасу коментують також лідери європейських держав.

Латвія

Так, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що ЄС має негайно запровадити санкції проти Росії.

Про це він також написав у твітері, інформує “Європейська правда“.

“Рішення про визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік є грубим порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України. Латвія засуджує цей акт агресії та закликає до жорсткої міжнародної реакції. ЄС має негайно ввести санкції”, – наголосив глава латвійського МЗС.

Decision to recognise so called Donetsk & Luhansk people’s republics by #Russia is a flagrant violation of the international law and Ukraine’s territorial integrity. #Latvia condemns this act of aggression and calls for strong intl response. EU must impose sanctions immediately — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 21, 2022

Естонія

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Естонія ніколи не прийме рішення РФ визнати самопроголошені “республіки” на окупованих територіях Донбасу, та зауважив, що Путін шукає привід для війни.

“Естонія ніколи не визнає протиправне рішення Росії визнати ОРДЛО. Вони – частина України у міжнародно визнаних кордонах, як і Крим. Вже видно, що Москва не серйозно заявляє про готовність до дипломатичного шляху, а шукає привід для війни”, – заявив Каріс.

Estonia will never accept the illegal decision by Russia to recognize Donetsk and Luhansk regions. They are an internationally recognized part of Ukraine, like Crimea. Clearly, Moscow is not serious about diplomacy but is looking for casus belli. #StandWithUkraine — Alar Karis (@AlarKaris) February 21, 2022

Велика Британія

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що визнання Росією “незалежності” ОРДЛО означає кінець Мінських домовленостей і вказує на те, що Путін обрав шлях конфронтації.

“Визнання президентом Путіним “ДНР” та “ЛНР” як незалежних держав демонструє кричущу зневагу до зобов’язань РФ у рамках Мінських домовленостей. Цей крок є новою атакою проти суверенітету і територіальної цілісності України, сигналом про кінець “Мінська” та порушенням Хартії ООН. Він демонструє, що Росія обрала шлях конфронтації, а не діалогу“, – наголосила Трасс.

Вона зазначила, що Британія скоординує свої подальші кроки із союзниками.

“Ми не дозволимо, щоб порушення Росією міжнародних зобов’язань залишилися безкарними”, – наголосила Трасс.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, коментуючи рішення Путіна про визнання “Л/ДНР”, назвав його порушенням міжнародного права і фактичною відмовою від Мінських домовленостей.

“Це є явним порушенням міжнародного права. Це… кричуще порушення територіальної цілісності України. Це відмова від мінського процесу і Мінських угод, і, думаю, дуже зловісний і похмурий знак“, – цитує Джонсона Reuters.

На запитання про те, чи означає це, що Заходу вже час застосувати обіцяні санкції, очільник британського уряду відповів, що варто почекати, як будуть розгортатись подальші події.

“Раніше з приводу пакета санкцій я казав, що вони будуть задіяні, щойно почнеться російський наступ, російське вторгнення…. (Але) вже очевидно, що ми повинні почати створювати максимально можливий тиск, тому що зараз важко уявити, як покращити цю ситуацію”, – сказав Борис Джонсон.

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Польща

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що визнання Росією ОРДЛО є актом агресії проти України, на який потрібно відповісти однозначно у вигляді негайних санкцій.

“Рішення про визнання самопроголошених “республік” є остаточною відмовою від діалогу та грубим порушенням міжнародного права. Це акт агресії проти України, на який потрібно однозначно відповісти негайними санкціями. Це єдина мова, яку може зрозуміти Путін”, – наголосив Моравецький

Він закликав терміново скликати Європейську Раду, щоб обговорити запровадження санкцій.

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Німеччина

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Росію скасувати рішення про визнання незалежності “Л/ДНР” та повернутися на шлях дипломатичного та політичного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських домовленостей.

Про це йдеться в опублікованій пізно ввечері у понеділок заяві Бербок, повідомляє “Європейська правда“.

“Сьогоднішнє визнання президентом Путіним сепаратистських самопроголошених “народних республік” на сході України є кричущим порушенням міжнародного права і завдає серйозного удару по всіх дипломатичних зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання та політичне вирішення нинішнього конфлікту.

Багаторічні зусилля в “нормандському форматі” та ОБСЄ навмисно і без жодних зрозумілих причин знищуються”, – зазначається в заяві.

Бербок наголошує, що це “ще одне порушення територіальної цілісності та суверенітету України, яке Німеччина найрішучішим чином засуджує”.

“Німеччина незмінно залишається на боці України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми відповімо на порушення міжнародного права. Ми погоджуємо це із нашими партнерами”, – заявила очільниця німецького МЗС.

“Закликаємо Росію скасувати рішення та повернутися на шлях дипломатичного та політичного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських домовленостей.

Ми також повторюємо наш заклик до Росії ліквідувати військові загрози на кордоні України. Ми категорично застерігаємо від подальшої воєнної ескалації з боку Росії”, – додається у заяві.

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Як писала “Новинарня“, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що в разі визнання Путіним окупованих територій Донбасу “незалежними республіками” Євросоюз запровадить санкції проти Росії.

Увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Ватажок “ДНР”Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

Нагадаємо, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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