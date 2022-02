Європейські лідери про визнання Путіним “Л/ДНР”: Це порушення міжнародного права, реакція буде жорсткою

Очільники Євросоюзу та Єврокомісії назвали визнання “незалежності” “ДНР” та “ЛНР” Росією порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.

У спільній заяві, оприлюдненій на сайті Європейської комісії, президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн “найрішучіше засуджують рішення президента Росії продовжити процес визнання непідконтрольних уряду регіонів Донецької та Луганської областей України як незалежних утворень”.

“Цей крок є грубим порушенням міжнародного законодавства, а також Мінських угод. Європейський Союз реагуватиме санкціями проти тих, хто залучений до цього незаконного акту”, – наголосили європейські керівники.

Вони також запевнили у непохитній підтримці Євросоюзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель окремо прокоментував рішення президента РФ Володимира Путіна визнати ОРДЛО у твітері, назвавши його “грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод”.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements

EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS

— Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022