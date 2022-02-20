Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року, – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: AP

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року.

Про те, що на це вказують наявні дані, він розповів в інтерв’ю BBC під час свого перебування в Мюнхені, пише “Європейська правда“.

“Усі ознаки свідчать про те, що цей план у певному сенсі вже почали втілювати“, – наголосив Джонсон.

За його словами, президент США Джо Байден розповів західним лідерам про припущення розвідки, що російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу, через Донбас, а й з боку Білорусі та напрямків навколо Києва.

“Боюся, що план, який ми спостерігаємо, призначений для чогось, що може стати справді найбільшою війною в Європі з 1945 року бодай з точки зору масштабів”, – сказав прем’єр-міністр.

На питання, чи російське вторгнення все ще вважається неминучим, Джонсон відповів: “Боюся, що докази вказують саме на це, їх не прикрасити”.

Він додав, що “люди повинні враховувати потенційну загибель не лише українців, а й молодих росіян”.

Джонсон також повідомив, що Британія введе ще більш далекосяжні санкції проти Росії, ніж очікувалося раніше. За його словами, Сполучене Королівство та США зупинять російські компанії, які “торгують фунтами і доларами” – крок, який, за його словами, “дуже сильно вдарить” по Росії.

Як писала “Новинарня“, у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки Борис Джонсон наголосив, що наслідки нового російського вторгнення в Україну будуть відчуватися у всьому світі. Він також визнав, що навіть тих “найжорсткіших і найсильніших” санкцій, які спільно розробили США та ЄС, може бути недостатньо для стримування російської агресії.

У суботу, 19 лютого, британське видання The Guardian опублікувало велику аналітичну статтю під заголовком “Що відбудеться, якщо Росія вторгнеться?”. У цьому матеріалі видання констатує, що основною метою широкомасштабного наступу на територію України для президента РФ Володимира Путіна є швидка капітуляція української армії та влади і “нейтралізація” українських лідерів.

“Росія має перевагу в сухопутних, морських і повітряних силах, тому може вдатися до атаки одночасно на кількох фронтах – з північного сходу, Донбасу та Криму. Гіпотетично, сухопутні війська в Білорусі (під прикриттям авіаударів по українській території) можуть очолити блискавичний рух на південь, щоб захопити Київ.

За планами Москви, українська армія після оточення була б змушена капітулювати. Проте і ЗСУ, і велика кількість цивільних українців, які вже озброїлися, не планують здаватися Росії ні за яких умов. І саме це дуже ускладнює реалізацію вказаного сценарію“, – зазначають аналітики британського видання.

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