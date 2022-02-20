Німеччина надає Україні економічну допомогу, а зброєю підтримують інші партнери, – МО ФРН

Німеччина бачить своїм завданням надавати Україні економічну і фінансову підтримку, тоді як інші партнери роблять це у військовій сфері.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час панельної дискусії “Перестати мовчати: Європейська зовнішня й безпекова політика та мова влади” на Мюнхенській безпековій конференції, передає “Укрінформ” 20 лютого.

Міністерка підкреслила “компліментарний” підхід у підтримці України і заявила, що союзники згодні з таким розподілом ролей.

“Союзники розуміють, що ми надаємо підтримку іншими шляхами. Ми не маємо грати всі одну і ту ж гру”, – сказала Ламбрехт.

Вона зазначила, що для Німеччини завжди було важливим запровадити для Києва “стабілізаційний пакет”, щоб Україна змогла прогресувати, зокрема в досягненні своїх цілей щодо наближення до євроатлантичних структур.

Ламбрехт нагадала про обіцянку канцлера Олафа Шольца спрямувати для України ще 150 млн євро кредиту.

Що стосується постачання зброї, то глава МО ФРН знову говорила про дуже обмежувальну політику німецьких урядів протягом багатьох років. За її словами, це є політичною позицією, на якій Берлін стоїть довго та яка має відношення до минулого Німеччини. Міністр додала, що майже 80% населення її країни підтримують такий підхід.

Глава МО запевнила, що добиватиметься збільшення оборонного бюджету ФРН.

Також вона відзначила, що Німеччина ініціювала “Стратегічний компас” і готова працювати над втіленням стратегії в життя разом із союзниками.

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