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Німеччина не дає Естонії дозволу на поставку Україні 122-мм гаубиць. Чому так

22/01/2022 17:07

Влада ФРН не дозоляє Естонії передати в Україну летальну зброю німецького походження для захисту від потенційного російського вторгнення.

Про це у п’ятницю, 21 січня, повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на представників влади Німеччини та Естонії, пише в суботу “Європейська правда“.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що офіційний Таллінн просив Берлін про дозвіл надати Україні гаубиці Д-30, які стріляють 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів.

Як пише WSJ, ці артилерійські системи були виготовлені в СРСР та розміщені в колишній Німецькій Демократичній Республіці (НДР, Східна Німеччина). Після об’єднання ФРН Берлін відправив гаубиці до Фінляндії, яка своєю чергою передала їх Естонії у 2009 році.

Представник уряду Естонії сказав, що країна все ще не втрачає надії переконати Німеччину змінити свою думку.

“Сподіваюся, ми отримаємо схвалення від Німеччини. Естонія продемонструвала, що ми хочемо допомогти Україні практично всіма можливими способами”, – сказав радник міністра оборони Естонії Крісто Енн Вага.

Позиція Берліна

Офіційний Берлін вже неодноразово оголошував свою позицію щодо відмови постачати Україні озброєння (навіть по лінії НАТО), незважаючи на зростання ймовірності масштабного вторгнення ЗС РФ. Відмова Німеччини стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

На відміну від багатьох інших країни ЄС та НАТО, німецькі урядовці вважають, що такі поставки можуть лише посилити напруження з Росією та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є.

У коаліційній угоді новий уряд країни у складі соціал-демократів, зелених і вільних демократів прописав, що поставки зброї до кризових регіонів не дозволяються. Хоча відомо, що ФРН постачає зброю до багатьох країн, де влада може застосувати її у внутрішніх та зовнішніх конфліктах.

За даними стокгольмського інституту SIPRI, Німеччина залишається одним із найбільших у світі виробників та експортерів зброї. Обсяги німецького збройного експорту з 2016-го по 2020 роки зросли на 21%. Найбільші імпортери німецької зброї – це Південна Корея, Алжир та Єгипет.

За словами глави МЗС ФОН Анналени Бербок, рішення щодо неможливості поставки зброї Україні має історичний вимір. Мається на увазі напад нацистської Німеччини на СРСР під час Другої світової війни.
“Уявлення про те, що Німеччина надає зброю, з якої потім можуть вбивати росіян, для багатьох німців є дуже важким”, – розшифровує цю думку Марсель Дірсус з Інституту політики безпеки університету імені Крістіана Альбрехта.

Нагадаємо, напередодні командувач ВМС Німеччини заявив, що Україна ніколи не поверне Крим, а Путін заслуговує на повагу.

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