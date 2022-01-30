“Війна не має кордонів!”: у Берліні українці влаштували масштабну маніфестацію проти дій РФ

Фото: ФБ Олександр Снідалов

Близько пів тисяч людей зібралися в центрі Берліна на акцію протесту проти російської військової агресії в Україні та проти угодовської політики уряду Німеччини щодо дій РФ.

Як передає “Новинарня“, на демонстрацію під назвою “Війна не має кордонів!” у неділю, 30 січня, зібралися переважно українці, представники діаспори, а також деякі іноземці – симпатики України.

Вони тримали синьо-жовті прапори, гасла на кшталт “Зупинити Путіна – зупинити війну”, “Путін, руки геть від України”, “Україна – не розмінна карта”, “Недостатньо бути глибоко стурбованими”, прапори ФРН, Білорусі, Грузії тощо.

“Близько 500 людей на політичній акції — для української спільноти в Берліні це дуже багато. Будо досить багато німців, білорусів також були грузини, поляки, естонці та інші друзі України”, – розповів у соцмережі учасник демонстрації Олександр Снідалов.

“Це була з найпотужніших українських вуличних акцій в Берліні, з тих, що мені довелось бачити. А я бачив не одну. Прекрасна організація, чіткі тези, продуманий план та широка підтримка. Організатори провели чудову роботу!” – додав він.

Учасники мітингу зустрілися біля Бранденбурзьких воріт, де відбуваються майже всі “національні” акції в столиці Німеччини, та пройшли маршем центральними вулицями Берліна з зупинками біля посольства РФ та представництва Баварії.

Фотогалерея (з ФБ Олександра Снідалова):

“Німеччина відчуває перед Росією почуття провини, але Німеччина також несе відповідальність перед Україною за злочини другої світової війни. Бездіючи зараз, Німеччина діє як не надійний союзник та партнер та стає співучасником режиму Путіна”, – ішлося на фб-сторінці події.

Організатори демонстрації заявили, що звертаються до Бундестагу та канцлера з вимогами: засудити російську агресію на всіх державних рівнях; закрити проєкт “Північний потік-2”; зняти вето на постачання в Україну боєприпасів припасів та зброї із Західної Європи; запровадити нові санкції проти РФ.

“Від канцлера до бургомістра найменшого села німецька влада повинна єдино підтримати Українську державу та чіткого назвати Росію ворогом демократії та свободи”, – наголосили активісти.

Подібні акції відбулися одночасно і в інших містах Німеччини.

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Нагадаємо, що останнім часом Німеччина не надає Україні однозначної підтримки у протистоянні з Росією на тлі зростання загрози масштабного вторгнення військ ЗС РФ. Раніше ФРН відмовилась передавати Україні летальну зброю, блокувала поставки по лінії НАТО та заборонила Естонії надати ЗС України 122-мм гаубиці, що свого часу перебували на озброєнні НДР.

При цьому 26 січня міністерка оборони ФРН повідомила, що Німеччина надішле до України 5 тис. захисних шоломів. Також відомо про намір Берліна надати Україні мобільний госпіталь.

Позиція Берліна

Офіційний Берлін вже неодноразово оголошував свою позицію щодо відмови постачати Україні озброєння (навіть по лінії НАТО), незважаючи на зростання ймовірності масштабного вторгнення ЗС РФ. Відмова Німеччини стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

На відміну від багатьох інших країни ЄС та НАТО, німецькі урядовці вважають, що такі поставки можуть лише посилити напруження з Росією та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є.

У коаліційній угоді новий уряд країни у складі соціал-демократів, зелених і вільних демократів прописав, що поставки зброї до кризових регіонів не дозволяються. Хоча відомо, що ФРН постачає зброю до багатьох країн, де влада може застосувати її у внутрішніх та зовнішніх конфліктах.

За даними стокгольмського інституту SIPRI, Німеччина залишається одним із найбільших у світі виробників та експортерів зброї. Обсяги німецького збройного експорту з 2016-го по 2020 роки зросли на 21%. Найбільші імпортери німецької зброї – це Південна Корея, Алжир та Єгипет.

За словами глави МЗС ФОН Анналени Бербок, рішення щодо неможливості поставки зброї Україні має історичний вимір. Мається на увазі напад нацистської Німеччини на СРСР під час Другої світової війни.

“Уявлення про те, що Німеччина надає зброю, з якої потім можуть вбивати росіян, для багатьох німців є дуже важким”, – розшифровує цю думку Марсель Дірсус з Інституту політики безпеки університету імені Крістіана Альбрехта.

Командувач ВМС Німеччини заявив, що Україна ніколи не поверне Крим, а Путін заслуговує на повагу. Однак після цього втратив посаду.

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