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Німеччина надасть Україні 5 тисяч військових захисних шоломів. Хоча ми просили 100 тисяч

26/01/2022 16:33

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поставить Україні 5000 військових захисних шоломів.

Про це політик сказала членам комітету з оборони та представникам преси, передає в середу, 26 січня, “Європейська правда” з посиланням на SZ.de.

Україна вже деякий час просить у Німеччини про постачання озброєнь для захисту від можливого великомасштабного нападу Росії, включаючи бойові кораблі та зенітні системи.

Канцлер Олаф Шольц та міністр закордонних справ Анналена Бербок нещодавно однозначно відкинули можливість постачання летальної зброї Україні.

У Києві це рішення викликає велике обурення.

Посол України в Берліні Андрій Мельник декілька днів тому повідомив виданню Handelsblatt, що Україна запитує “терміново про 100 000 шоломів та захисних жилетів” для добровольців.

Заступниця прессекретаря уряду Крістіане Гоффманн заявила на початку тижня, що Німеччина вже погодилася доставити в Україну польовий шпиталь у дуже короткий термін. Але потім також з’ясувалося, що Німеччина лише дасть на це гроші.

Польовий госпіталь буде збудований і доставлений балтійським партнером по НАТО Естонією, яка також чекає “зеленого світла” з Берліна на передачу Україні гаубиць із старих запасів бундесверу.

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