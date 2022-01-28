У Гамбурзі пошкодили будівлю генконсульства України

Будівлю генерального консульства України в німецькому Гамбурзі пошкодили невідомі.
Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.
“Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був завданий удар. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину не відбулося”, – йдеться в повідомленні.
Дипустанова звернулася до місцевої поліції для проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.
У МЗС звернули увагу на те, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.
Генеральне консульство продовжує працювати у штатному режимі.
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