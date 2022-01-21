СБУ: За хвилею псевдомінувань в Україні стоїть Росія

За хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Російська Федерація, яка “намагається розхитати ситуацію в державі зсередини”.
Про це в п’ятницю, 21 січня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
“Спецслужби РФ активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну… Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві”, – йдеться в повідомленні.
Такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і “ми маємо чітко це усвідомлювати”.
“За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки”, – додали в СБУ.
Російська сторона таких заяв не коментувала раніше, і не коментує зараз.
Упродовж 2021 року СБУ зафіксувала понад 1 100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, а з початку 2022 року їх надійшло вже понад 300.
Сьогодні жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось.
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