У Кривому Розі СБУ затримала студента, що за допомогою спецслужб Росії “замінував” коледж

Служба безпеки України заявила про викриття студента Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету, який за допомогою спецслужб Росії зробив неправдиве повідомлення про мінування свого навчального закладу.

Про це в п’ятницю, 21 січня, інформує пресцентр СБУ.

Хлопець замовив “мінування” в адміністратора одного з російських закритих чатів у телеграмі, що керується російськими спецслужбами.

Сьогодні такі чати, що надають “послуги” з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні.

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“Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту «гарячої лінії СБУ» та самого коледжу. Автор повідомлення назвався «російським терористом» і вимагав 250 тисяч гривень викупу, «щоб теракту не сталося». Правоохоронці відразу провели необхідні перевірки і не виявили жодних вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу”, – йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки оперативно встановили особу псевдомінера і затримали його.

Свій вчинок він мотивував тим, що хотів, щоби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.

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