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У Кривому Розі СБУ затримала студента, що за допомогою спецслужб Росії “замінував” коледж

21/01/2022 16:09

Служба безпеки України заявила про викриття студента Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету, який за допомогою спецслужб Росії зробив неправдиве повідомлення про мінування свого навчального закладу.

Про це в п’ятницю, 21 січня, інформує пресцентр СБУ.

Хлопець замовив “мінування” в адміністратора одного з російських закритих чатів у телеграмі, що керується російськими спецслужбами.

Сьогодні такі чати, що надають “послуги” з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні.

“Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту «гарячої лінії СБУ» та самого коледжу. Автор повідомлення назвався «російським терористом» і вимагав 250 тисяч гривень викупу, «щоб теракту не сталося». Правоохоронці відразу провели необхідні перевірки і не виявили жодних вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу”, – йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки оперативно встановили особу псевдомінера і затримали його.

Свій вчинок він мотивував тим, що хотів, щоби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.

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