Парламент Німеччини відхилив ініціативу ХДС/ХСС про надання Україні зброї

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У парламенті Німеччини відхилили ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС про щонайшвидше надання Києву оборонного озброєння.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, інформує “Європейська правда”.

Напередодні в німецькому парламенті відбулися слухання щодо ставлення Заходу до політики Російської Федерації. Під час них опозиційний блок ХДС/ХСС, який нині очолює Фрідріх Мерц, висунув ініціативу під назвою “Протидія політиці Росії єдністю Заходу”.

У документі містився заклик до німецького уряду негайно змінити свій курс, щоби дозволити постачання в Україну товарів військового призначення та зброї для самооборони.

“Правильно, що уряд ФРНутримався від поставок зброї Україні на тлі переговорів, що продовжуються, у “нормандському форматі”. Однак ця позиція застаріла через масове нарощування російських військ на кордоні з Україною, що суперечить букві та духу “мінських угод” і різко погіршує ситуацію з безпекою”, – сказано у документі, запропонованому для схвалення парламентом.

Опозиціонери відзначають, що через свою ідеологічну позицію новий федеральний уряд всього за кілька тижнів “розбив багато фарфору” в Альянсі та закликають коаліційний уряд не ставити під загрозу “величезне зростання довіри до Німеччини за 16 років перебування Ангели Меркель на міжнародній арені”.

Блок ХДС/ХСС також закликав уряд покласти край “небезпечному курсу коливання в політиці щодо Росії”.

З точки зору блоку, політика чинного уряду викликає роздратування у партнерів по НАТО та ЄС, а також у сусідів та дружніх держав.

Депутати ХДС/ХСС зажадали від федерального уряду “чітко і недвозначно” назвати Росію причиною напруженої загрозливої ситуації та вжити необхідних заходів.

Однак ініціатива не знайшла підтримки серед решти німецьких депутатів, усі інші парламентські групи відхилили заяву ХДС/ХСС.

Новий лідер партії Фрідріх Мерц вже неодноразово висловлювався за продаж Україні оборонної зброї, зважаючи на російську загрозу та закликав ФРН не блокувати постачання з інших країн.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва, який відбувся нещодавно, вкотре звертався до Берліна про надання Києві важкого озброєння.

Раніше ФРН означила напрямок військової допомоги Україні, яку надає найближчим часом, – 5000 військових касок.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Уряд ФРН виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Російською Федерацією може призвести до ескалації з боку Москви.

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