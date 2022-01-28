СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3980610 +34408
Летальні випадки:
99882 +144
Одужали:
3608094 +6142
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17848132 (+91934). Оновлено: 08:15 28.01.2022
Home / Україна / Політика / Зеленський прокоментував ненадання Німеччиною оборонної зброї Україні

Зеленський прокоментував ненадання Німеччиною оборонної зброї Україні

28/01/2022 19:03

Президент Володимир Зеленський розповів, що у разі російської загрози чи нападу Росії на Німеччину Україна готова надати допомогу німецькому народу.

По це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п’ятницю, 28 січня.

Так Зеленський прокоментував позицію німецького уряду щодо ненадання оборонної зброї Україні.

“Про зброю. Дуже важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно. Це серйозний сигнал, виклик. Я не бажаю Німеччині, німецькому народу, щоб ви відчували те саме, що відчуваємо ми. Щоб ви колись відчували це на кордонах вашої держави. Я вам не бажаю”, – сказав Володимир Зеленський, якого цитує “Європейська правда”.

За його словами, якось під час спілкування з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Зеленський запитав у неї, чи працювала б Німеччина над “Північним потоком-2”, якби на її кордонах були російські війська. Що відповіла Меркель, президент не розповів.

За його словами, якщо б Німеччина зіткнулась з російською загрозою, то Україна була б готова надати відповідну допомогу.

“Я вам не бажаю такого, що відбувається в нас… Але знайте: якщо так буде, ми точно вам допоможемо”, – зазначив президент.

Він також наголосив, що від початку війни з 2014 року Німеччина підтримувала Україну – і втілення реформ, і функціонуванням Нормандського формату, а також підтримала Україну на останній зустрічі політрадників лідерів “нормандської четвірки” в Парижі 26 січня.

Зеленський сказав, що Україна розраховує на підтримку Німеччиною шляху України до ЄС і НАТО.

“Є інший напрямок, де від Німеччини багато що залежить. Це і консолідація в Альянсі щодо підтримки України, і щодо бачення не на словах, а реально, у конкретних діях, щодо майбутнього членства України в ЄС… Саме ви (Німеччина) маєте вплив на ці держави. І тому ми очікуємо, що ви нам допоможете в таких напрямках”, – зазначив Зеленський.

Читайте також:
Зеленський закликав світових лідерів і ЗМІ “не нагнітати паніку”. Бо шкодять Україні

Унікальних переглядів: 137
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Громадські діячі звернулися до президента з приводу реформ у програмі Україна-НАТО

Громадські діячі та експерти, залучені до Ради громадського нагляду за виконанням програми “Україна-НАТО”, виступили зі зверненням до президента України та закликали до “пріоритетних кроків, необхідних для рішучого просування по...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse