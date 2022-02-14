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Посол у Німеччині закликав Берлін надати Україні 12 тисяч протитанкових ракет

14/02/2022 16:05

Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва знову попросив у Берліна важке озброєння.

Про це Мельник заявив в інтерв’ю телекомпанії Bild TV, передає “Європейська правда”.

Він наголосив, що Україні необхідні 12 тисяч протитанкових та 1000 зенітних ракет для захисту від вторгнення РФ.

Візити Шольца до Києва та Москви, заплановані відповідно на 14 та 15 лютого український посол назвав “останнім шансом” врегулювати конфлікт навколо України засобами дипломатії. “У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою”, – наголосив Мельник. За його словами, уряд України готовий до “найгіршого сценарію”, за якого Київ “може зазнати бомбардування вже найближчими днями”.

Мельник визнав, що Росія має перевагу над Україною у повітрі та на морі.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю медіакомпанії ARD увечері 13 лютого також попередила про “небезпечну ситуацію” навколо України. Водночас Бербок сказала, що поки що “немає ознак того, що збройне протистояння є вирішеною справою”.

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