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Німеччина офіційно підтвердила передачу Україні військових шоломів

07/02/2022 15:53

Німеччина підтвердила напрямок військової допомоги Україні у вигляді 5000 військових касок. Українське Міністерство оборони отримало офіційний лист.

Про це повідомив у понеділок, 7 лютого, міністр оборони Олексій Резніков на сторінці у ФБ.

“Сьогодні отримали офіційний лист про наміри Німеччини передати Україні 5000 шоломів, які були анонсовані Міністеркою оборони Німеччини пані Крістін Ламбрехт”, – написав Резніков.

Він також подякував за це Надзвичайному і Повноважному Послу ФРН в Україні Анці Фельдгузен.

“Сподіваюся також на позитивне рішення щодо інших запитів від України, а також на розблокування закупівлі через NSPA”, – додав міністр.

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