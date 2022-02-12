“Третина – боти”. Київські програмісти викрили пропаганду РФ на сторінках німецьких ЗМІ

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Троє київських айтішників виявили масштабну кремлівську пропаганду в десятках тисяч читацьких коментарів до статей найбільших німецьких медіа. Як пише видання Reporters, вони це зробили за допомогою машинного навчання та науки про дані.

28 січня німецький тижневик Der Spiegel у редакційній статті під назвою “Зволікання Німеччини робить війну більш вірогідною” закликав уряд ФРН розблокувати продаж зброї Україні. Поштовхом для звернення редакції до влади стали зусилля трьох київських програмістів — Анатолія Шари, Дмитра Будашного та Ігоря К.

Торік вони провели для Der Spiegel дослідження про вплив Росії на німецькі медіа напередодні вересневих виборів до Бундестагу. Проаналізувавши активність читачів фейсбук-сторінки німецької правої політичної партії Alternative für Deutschland (“Альтернатива для Німеччини”), друзі виявили, що близько третини провідних коментаторів — фейкові акаунти, а триста з них мають російське походження.

Der Spiegel зацікавився хлопцями через їхнє власне дослідження коментарів під статтями про газогін “Північний потік-2” на сайтах шести найбільших німецькомовних медіа Європи. Анатолій, Дмитро та Ігор проаналізували їх на предмет відповідності головним меседжам російської пропаганди.

Алгоритм виявив, що 70% коментарів містять російську пропаганду, причому 40% повторюються в усіх шести виданнях і слово в слово співпадають з наративами Кремля.

Пропагандистські коментарі лишають тролі — користувачі під фейковими акаунтами. Вони використовують підміну фактів, провокацію, відверті плітки з метою маніпуляції суспільною думкою та просування певних ідей.

Розпізнати троля нескладно, пояснює Анатолій Шара. На відміну від живого профілю, фейковий не містить жодної особистої інформації. Часто бракує інформації про школу, університет, роботу. Контент на сторінці зазвичай одноманітний. Троль просуває одну ідею всюди, безвідносно до теми поста, який коментує. Насторожити повинна й мінімальна активність друзів на сторінці.

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