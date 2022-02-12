СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4501182 +38212
Летальні випадки:
102668 +265
Одужали:
3770769 +19943
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18993661 (+72764). Оновлено: 08:10 12.02.2022
Home / Війна / “Третина – боти”. Київські програмісти викрили пропаганду РФ на сторінках німецьких ЗМІ

“Третина – боти”. Київські програмісти викрили пропаганду РФ на сторінках німецьких ЗМІ

12/02/2022 12:30

Троє київських айтішників виявили масштабну кремлівську пропаганду в десятках тисяч читацьких коментарів до статей найбільших німецьких медіа. Як пише видання Reporters, вони це зробили за допомогою машинного навчання та науки про дані.

28 січня німецький тижневик Der Spiegel у редакційній статті під назвою “Зволікання Німеччини робить війну більш вірогідною” закликав уряд ФРН розблокувати продаж зброї Україні. Поштовхом для звернення редакції до влади стали зусилля трьох київських програмістів — Анатолія Шари, Дмитра Будашного та Ігоря К.

Торік вони провели для Der Spiegel дослідження про вплив Росії на німецькі медіа напередодні вересневих виборів до Бундестагу. Проаналізувавши активність читачів фейсбук-сторінки німецької правої політичної партії Alternative für Deutschland (“Альтернатива для Німеччини”), друзі виявили, що близько третини провідних коментаторів — фейкові акаунти, а триста з них мають російське походження. 

Der Spiegel зацікавився хлопцями через їхнє власне дослідження коментарів під статтями про газогін “Північний потік-2” на сайтах шести найбільших німецькомовних медіа Європи. Анатолій, Дмитро та Ігор проаналізували їх на предмет відповідності головним меседжам російської пропаганди.

Алгоритм виявив, що 70% коментарів містять російську пропаганду, причому 40% повторюються в усіх шести виданнях і слово в слово співпадають з наративами Кремля.

Пропагандистські коментарі лишають тролі — користувачі під фейковими акаунтами. Вони використовують підміну фактів, провокацію, відверті плітки з метою маніпуляції суспільною думкою та просування певних ідей. 

Розпізнати троля нескладно, пояснює Анатолій Шара. На відміну від живого профілю, фейковий не містить жодної особистої інформації. Часто бракує інформації про школу, університет, роботу. Контент на сторінці зазвичай одноманітний. Троль просуває одну ідею всюди, безвідносно до теми поста, який коментує. Насторожити повинна й мінімальна активність друзів на сторінці.

Читайте також:
Держдеп США опублікував 5 головних дезінформаційних наративів російської пропаганди

Унікальних переглядів: 32
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На “жовтому” рівні епіднебезпеки – одна область, “червоні” – п’ять

Станом на суботу, 12 лютого, в “червоній” зоні епідемічної небезпеки перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Луганська та Хмельницька області. Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я. Лише Полтавська область...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse