Німеччина надає Україні 150 млн євро кредиту

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Німеччина надає Україні кредит у розмірі 150 мільйонів євро.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу у Києві в понеділок, 14 лютого.

“Я радий, що можу сьогодні оголосити про швидку виплату 150 мільйонів євро поточного незв’язаного фінансового кредиту. Це додатково до підтримки з боку ЄС””, – сказав Шольц.

“Німеччина підтримує Україну багато років, жодна країна так сильно фінансово не підтримувала Україну за останні 8 років. Ми зробили українську економіку більш стійкою і незалежною від іноземного впливу. Я можу запевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку”, – додав він.

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