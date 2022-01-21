Канада надасть Україні кредит у $100 млн

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Для підтримки економіки України на тлі посилення російської агресії Канада виділить кредит на суму 120 млн канадських доларів (близько 100 млн доларів США).

Про це в Оттаві повідомив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, передає “Укрінформ”.

“Українці можуть завжди розраховувати на підтримку Канади. Працюючи разом, ми можемо зміцнити економіку та провести реформи урядування. Я схвалив цей кредит, аби підтримати спроможність України реагувати на потреби населення на тлі агресивних російських дій”, – сказав Саджан.

Він додав, що це – “лише один з кроків у допомозі в досягненні безпечного майбутнього для українців”.

“Я продовжу шукати шляхи допомоги Україні”, – запевнив міністр.

У міноборони додали, що канадський кредит буде використано для “підтримки економічної стійкості країни та реформ урядування”.

Канада також запропонувала виділити грант у шість мільйонів доларів для допомоги у належному використанні позики.

“Канадські та українські посадовці вже зустрічаються для обговорення потенційних умов позики та часових рамок її використання”, – додала пресслужбі міністерства міжнародного розвитку Канади.

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