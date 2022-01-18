“Ми ухвалимо це рішення”: МЗС Канади щодо надання озброєння Україні

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що канадський уряд прийме рішення з надання Україні озброєнь.

Як передає “Еспресо”, про це йшлося у вівторок, 18 січня, на спільному брифінгу очільників МЗС Канади та України в Києві.

“Щодо надання військового обладнання. Ми чули від української влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також ухвалимо це рішення”, – сказала канадська дипломатка.

Нагадаємо, що Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові ракетні комплекси NLAW.

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