“Росія все одно не дотримається зобов’язань”: прем’єр Польщі закликав Захід не вірити Путіну

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: Olivier Hoslet/AP

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що держави Заходу помиляються у розрахунках щодо Росії.

Про це він заявив під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє “Європейська правда“.

Моравецький закликав колег по Євросоюзу та НАТО не розглядати ідею створення так званої “буферної зони” між РФ та НАТО, що включала б Україну, оскільки “Росія все одно не дотримається очікуваних від неї зобов’язань“.

Як відомо, на створенні такої зони, вкупі з демілітаризацією східних держав НАТО, наполягає Кремль.

“Наївно думати, що виконання частини вимог РФ приведе до мирного співіснування з Росією. Я знаю, що люди на Заході думають саме так. Але ви просто не знаєте Росії. Вони прагнуть лише своєї односторонньої переваги”, – наголосив Моравецький.

Він попередив західних колег, що президент РФ Володимир Путін “не хоче дозволити Україні стати успішною, і це визначає його дії”.

“Успіх демократичної України буде надто заразним для Росії. Це – причина, чому Зеленський та Україна під таким нападом”, – підкреслив прем’єр-міністр Польщі.

Він також заявив, що наполягає на включенні газопроводу “Північний потік-2” у санкційний пакет на випадок вторгнення РФ в Україну.

“Президент Путін використовує газ як зброю. Тому ми наполегливо виступаємо не лише за те, щоб “Північний потік-2” не запускався як нова газова система, але й за те, щоб відключити “Північний потік-1”, – наголосив Моравецький.

За його словами, Україна та її газова система здатні пропускати 130 мільярдів кубів газу, тоді як обидва “Північні потоки” разом – лише 100 мільярдів кубів.

“Тому їх можна легко замінити. І Путін не зможе так легко атакувати Україну, якщо він хоча б частково буде залежним від виконання його контрактів і поставок газу через Україну. Такою була ситуація до будівництва “Північного потоку-1”. І тому хоча б “Північний потік-2″ має бути частиною санкційного пакету”, – зауважив очільник уряду Польщі.

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