Аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя на ніч закрили для польотів через загрозу вторгнення, – ЗМІ

Ілюстративне фото: СБУ

Міжнародні аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя закриті на прийом та відправлення рейсів починаючи з 20:30 середи, 23 лютого, щонайменше до 07:00 четверга, 24 лютого за київським часом.

Про це видано відповідні повідомлення авіаційної влади для льотного складу.

За інформацією ZN.UA, яке посилається на власні джерела, злітно-посадкові смуги загаданих летовищ блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків із десантом.

Також, за даними видання, до закриття готують аеропорт у Херсоні.

Як пише профільний сайт Avianews.com, про закриття відповідних аеропортів видано NOTAM – офіційні сповіщення авіаційної влади для попередження пілотів повітряних суден про можливу небезпеку впродовж маршруту чи локації.

Так, єдина ЗПС Харкова не приймає рейси з 20:35 23 лютого до 08:35 24 лютого (повідомлення про закриття опубліковано о 20:30).

NOTAM для Дніпра створено о 23:55, згідно з ним аеродром закрито до 7:00.

На онлайн-табло аеропорту Харкова зазначається, що нічні рейси скасовані або відкладені.

Скажімо, рейс авіакомпанії Azur Air Ukraine до Шарм-ель-Шейха, який за розкладом мав вилетіти з Харкова о 2:35, відкладено до 12:00, а рейс до Стамбула замість 10:20 запланований на 11:35.

Рейс авіакомпанії МАУ на Київ, який мав вилетіти о 6:50, позначений як скасований.

Раніше Російська Федерація частково закрила повітряний простір уздовж кордону України. Про це повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на відповідний на відповідний NOTAM, отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США від авіаційної влади РФ іще 22 лютого.

Зазначається, що це попередження застосовується лише до певних рівнів польоту на певних маршрутах. Тобто Росія не повністю закрила небо вздовж українського кордону, а лише обмежила польоти в цій частині.

Відповідно до опублікованої на Twitter-сторінці OSINTdefender мапи, створеної на основі NOTAM, Росія ідеться про територію вздовж усього північно-східного кордону України.

14 лютого секретар РНБО Олексій Данілов запевняв, що Україна не планує закривати небо для цивільної авіації, бо “для цього немає підстав”.

У середу, 23 лютого, західні лідери заявили, що Росія, схоже, перекидає додаткові війська на схід України.

А прессекретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу попередив, що російські війська можуть атакувати Україну в будь-який час.

“Ми, безумовно, вважаємо, що в [Донецькій та Луганській області] перекидаються додаткові російські військові сили. Ми не можемо з якоюсь конкретністю підтвердити цифри, які підрозділи та які їх можливості, але ми впевнені, що це відбувається. Ми вважаємо, що зараз вони перебувають у такому стані готовності, коли можуть атакувати у будь-який час”, — цитує речника міністерства оборони США The Hill.

Кірбі зауважив, що офіційні особи, “на жаль, не побачили жодних вказівок на те, що президент Росії Володимир Путін готовий піти на деескалацію, повернути ці війська додому і фактично дійти якогось серйозного дипломатичного рішення. Усе вказує радше на те, що все навпаки”.

Нагадаємо, 23 лютого американське видання Newsweek повідомило, що адміністрація президента Джо Байдена поінформувала президента України Володимира Зеленського про оцінку розвідки США, згідно з якою Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення в Україну “протягом наступних 48 годин“.

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, 22 лютого – 96, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок мінометних обстрілів 19 лютого загинули капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками, 21 лютого – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах у районі Зайцевого, 22 лютого поблизу смт Новотроїцьке – бойовий медик сержант Ігор Слівка.

У ці дні кілька десятків військових та цивільних осіб отримали поранення, ще один цивільний загинув.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

Увечері 23 лютого Верховна Рада 33 голосами затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану в Україні.

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