Доба ООС: 96 ворожих обстрілів, загинув боєць ЗСУ, ще шестеро – поранені

Фото: "Новинарня"
Минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок ворожих дій загинув український військовий, ще шестеро постраждали.
Про це у ранковому зведенні інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
“Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі, п’ять військовослужбовців отримали бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого”, – йдеться у повідомленні.
Також російсько-окупаційні війська обстріляли:
- вісім разів ЩАСТЯ – з БМ-21 “Град”, танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- МУРАТОВЕ – з БМ-21 “Град”.
- КРЯКІВКУ – з БМ-21 “Град”.
- ГНУТОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- тричі ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- ТРАВНЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм.
- двічі КРАСНОГОРІВКУ – з протитанкових гармат МТ-12.
- ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм.
- двічі МАР’ЇНКУ – з артилерії калібру 122 мм.
- п’ять разів ВОДЯНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
- тричі ЖОВТЕ – з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
- двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- десять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- дев’ять разів СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
- двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- чотири рази ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
- ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм.
- ПІСКИ – з мінометів калібру 120 мм.
- МИКОЛАЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
- тричі ЧЕРМАЛИК – з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- двічі ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм.
- двічі НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
- СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з великокаліберних кулеметів.
- НЬЮ-ЙОРК – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
- НОВОСЕЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм.
- двічі ЛОПАСКИНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Шість разів КРИМСЬКЕ – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- ШУМИ – з мінометів калібру 120 мм.
- СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.
- тричі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
- двічі НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
- двічі ОПИТНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- ОРІХОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- двічі ПОПАСНУ – з мінометів калібру 120 мм.
- КАМ’ЯНКУ – з мінометів калібру 120 мм.
За поточну добу, станом на 7:00, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- тричі НОВОТОШКІВСЬКЕ – з БМ-21 “Град»”, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- ЗОЛОТЕ – з артилерії калібру 122 мм.
- ПОПАСНУ – з артилерії калібру 122 мм.
- ПІВДЕННЕ – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм.
- БОГДАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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