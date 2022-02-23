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Доба ООС: 96 ворожих обстрілів, загинув боєць ЗСУ, ще шестеро – поранені

23/02/2022 08:49

Минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок ворожих дій загинув український військовий, ще шестеро постраждали.

Про це у ранковому зведенні інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі, п’ять військовослужбовців отримали бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого”, – йдеться у повідомленні.

Також російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • вісім разів ЩАСТЯ – з БМ-21 “Град”, танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • МУРАТОВЕ – з БМ-21 “Град”.
  • КРЯКІВКУ – з БМ-21 “Град”.
  • ГНУТОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • тричі ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • ТРАВНЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм.
  • двічі КРАСНОГОРІВКУ – з протитанкових гармат МТ-12.
  • ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм.
  • двічі МАР’ЇНКУ – з артилерії калібру 122 мм.
  • п’ять разів ВОДЯНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
  • тричі ЖОВТЕ – з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
  • двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • десять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • дев’ять разів СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
  • двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • чотири рази ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
  • ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм.
  • ПІСКИ – з мінометів калібру 120 мм.
  • МИКОЛАЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
  • тричі ЧЕРМАЛИК – з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • двічі ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм.
  • двічі НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
  • СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з великокаліберних кулеметів.
  • НЬЮ-ЙОРК – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
  • НОВОСЕЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм.
  • двічі ЛОПАСКИНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Шість разів КРИМСЬКЕ – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • ШУМИ – з мінометів калібру 120 мм.
  • СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.
  • тричі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
  • двічі НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
  • двічі ОПИТНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • ОРІХОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • двічі ПОПАСНУ – з мінометів калібру 120 мм.
  • КАМ’ЯНКУ – з мінометів калібру 120 мм.

За поточну добу, станом на 7:00, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • тричі НОВОТОШКІВСЬКЕ – з БМ-21 “Град»”, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • ЗОЛОТЕ – з артилерії калібру 122 мм.
  • ПОПАСНУ – з артилерії калібру 122 мм.
  • ПІВДЕННЕ – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм.
  • БОГДАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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