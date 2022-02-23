Доба ООС: 96 ворожих обстрілів, загинув боєць ЗСУ, ще шестеро – поранені

Фото: "Новинарня"

Минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок ворожих дій загинув український військовий, ще шестеро постраждали.

Про це у ранковому зведенні інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“Внаслідок обстрілу один українських військовослужбовців отримав осколкові поранення несумісні з життям. Один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі, п’ять військовослужбовців отримали бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого”, – йдеться у повідомленні.

Також російсько-окупаційні війська обстріляли:

вісім разів ЩАСТЯ – з БМ-21 “Град”, танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МУРАТОВЕ – з БМ-21 “Град”.

КРЯКІВКУ – з БМ-21 “Град”.

ГНУТОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

тричі ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

ТРАВНЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм.

двічі КРАСНОГОРІВКУ – з протитанкових гармат МТ-12.

ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм.

двічі МАР’ЇНКУ – з артилерії калібру 122 мм.

п’ять разів ВОДЯНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

тричі ЖОВТЕ – з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.

двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

десять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

дев’ять разів СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.

двічі ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

чотири рази ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм.

ПІСКИ – з мінометів калібру 120 мм.

МИКОЛАЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

тричі ЧЕРМАЛИК – з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

двічі ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм.

двічі НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з великокаліберних кулеметів.

НЬЮ-ЙОРК – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм.

двічі ЛОПАСКИНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Шість разів КРИМСЬКЕ – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

ШУМИ – з мінометів калібру 120 мм.

СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.

тричі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

двічі НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

двічі ОПИТНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

ОРІХОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

двічі ПОПАСНУ – з мінометів калібру 120 мм.

КАМ’ЯНКУ – з мінометів калібру 120 мм.

За поточну добу, станом на 7:00, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 15 обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

тричі НОВОТОШКІВСЬКЕ – з БМ-21 “Град»”, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ЗОЛОТЕ – з артилерії калібру 122 мм.

ПОПАСНУ – з артилерії калібру 122 мм.

ПІВДЕННЕ – з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також:

Гаубиці, танки і БТРи: в ОРДЛО зафіксували ще 134 одиниці військової техніки РФ