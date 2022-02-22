Гаубиці, танки і БТРи: в ОРДЛО зафіксували ще 134 одиниці військової техніки РФ

Ілюстративне фото

Упродовж минулої доби на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей виявлено 134 одиниці військової техніки збройних формувань Російської Федерації.

Про це у вівторок, 22 лютого, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в зоні дій так званого “1-го армійського корпусу”, всього розміщено озброєння та військової техніки 52 одиниці. Серед них самохідні гаубиці, буксирувані гаубиці, танки, ББМ, БТР.

У зоні дій так званого “2-го армійського корпусу” всього розміщено 82 одиниці озброєння та військової техніки, з них: самохідні гаубиці, ЗРК, РСЗВ, буксирувані гаубиці, танки, ББМ, БМП, БТР.

У пресслужбі констатували, що робота місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Крім того, починаючи з 19 лютого було виявлено п’ять заборон доступу патрулів СММ ОБСЕ зі сторони ЗФ РФ в населених пунктах: Маркине, Петрівськ, Староласпа, Ізварине та Піонерськ.

Зройні формування РФ продовжують перешкоджати безпечним польотам БПЛА місії. Так, 19 лютого БПЛА СММ було обстріляне над районом Старомихайлівки. А під час трьох польотів над районами поблизу Лебединське та Олександрівка БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

“Зафіксовані порушення з боку ЗФ Росії свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Терористи “ЛНР” заявили, що територія всієї Луганщини – їхня, і закликають Україну відвести війська