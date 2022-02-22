Гаубиці, танки і БТРи: в ОРДЛО зафіксували ще 134 одиниці військової техніки РФ

Упродовж минулої доби на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей виявлено 134 одиниці військової техніки збройних формувань Російської Федерації.
Про це у вівторок, 22 лютого, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
“Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що в зоні дій так званого “1-го армійського корпусу”, всього розміщено озброєння та військової техніки 52 одиниці. Серед них самохідні гаубиці, буксирувані гаубиці, танки, ББМ, БТР.
У зоні дій так званого “2-го армійського корпусу” всього розміщено 82 одиниці озброєння та військової техніки, з них: самохідні гаубиці, ЗРК, РСЗВ, буксирувані гаубиці, танки, ББМ, БМП, БТР.
У пресслужбі констатували, що робота місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.
Крім того, починаючи з 19 лютого було виявлено п’ять заборон доступу патрулів СММ ОБСЕ зі сторони ЗФ РФ в населених пунктах: Маркине, Петрівськ, Староласпа, Ізварине та Піонерськ.
Зройні формування РФ продовжують перешкоджати безпечним польотам БПЛА місії. Так, 19 лютого БПЛА СММ було обстріляне над районом Старомихайлівки. А під час трьох польотів над районами поблизу Лебединське та Олександрівка БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.
“Зафіксовані порушення з боку ЗФ Росії свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення”, – йдеться в повідомленні.
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