СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4783835 +25062
Летальні випадки:
105229 +297
Одужали:
4023033 +37432
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19477406 (+47206). Оновлено: 08:15 23.02.2022
Home / Війна / На Донеччині загинув бойовий медик 53 омбр Ігор Слівка

На Донеччині загинув бойовий медик 53 омбр Ігор Слівка

23/02/2022 11:08

Стало відоме ім’я військовослужбовця Збройних сил України, який загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донеччині 22 лютого. Це бойовий медик 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, сержант Ігор Слівка.

Як передає “Новинарня“, ім’я полеглого назвала пресслужба Вінницької ОДА.

Сержант Ігор Слівка загинув близько 18:30 22 лютого біля селища Новотроїцьке Волноваського району на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу противника.

Військовий народився 6 грудня 1970 року, мешкав у місті Могилів-Подільський Вінницької області.

Служив у Збройних силах України за контрактом із квітня 2017 року.

Під час ворожого обстрілу військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення, несумісні з життям.

За даними “Новинарні“, Ігор Слівка – шоста бойова втрата Збройних сил України в лютому.

13 лютого від поранення, отриманого у грудні внаслідок пострілу снайпера в районі ДАПу, у шпиталі помер Сергій Іващенко з 21 омпб “Сармат” 56 омпбр.

19 лютого під мінометним обстрілом у районі селища Миронівського загинув військовослужбовець 30 омбр капітан Антон Сидоров.

Внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині вдень 19 лютого загинув 34-річний солдат Денис Кононенко.

21 лютого від артилерійського обстрілу ворога на Донеччині загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Читайте також:
На Донеччині від артобстрілу загинули десантники 95-ї бригади Ігор Демидчук та Олександр Стельмах

Унікальних переглядів: 1 459
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада у першому читанні підтримала закон про володіння зброєю для цивільних

доповнюється Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України. Як інформує пресслужба парламенту, відповідне рішення підтримали 274 народні депутати. Читайте також: Зеленський...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse