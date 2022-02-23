На Донеччині загинув бойовий медик 53 омбр Ігор Слівка

Стало відоме ім’я військовослужбовця Збройних сил України, який загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донеччині 22 лютого. Це бойовий медик 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, сержант Ігор Слівка.
Як передає “Новинарня“, ім’я полеглого назвала пресслужба Вінницької ОДА.
Сержант Ігор Слівка загинув близько 18:30 22 лютого біля селища Новотроїцьке Волноваського району на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу противника.
Військовий народився 6 грудня 1970 року, мешкав у місті Могилів-Подільський Вінницької області.
Служив у Збройних силах України за контрактом із квітня 2017 року.
Під час ворожого обстрілу військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення, несумісні з життям.
За даними “Новинарні“, Ігор Слівка – шоста бойова втрата Збройних сил України в лютому.
13 лютого від поранення, отриманого у грудні внаслідок пострілу снайпера в районі ДАПу, у шпиталі помер Сергій Іващенко з 21 омпб “Сармат” 56 омпбр.
19 лютого під мінометним обстрілом у районі селища Миронівського загинув військовослужбовець 30 омбр капітан Антон Сидоров.
Внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині вдень 19 лютого загинув 34-річний солдат Денис Кононенко.
21 лютого від артилерійського обстрілу ворога на Донеччині загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
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